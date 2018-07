Assassinata con due coltellate ritrovata nel sangue dal figlio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL DELITTOPESARO Ha aperto la porta di casa al suo assassino, Sabrina Malipiero, 52 anni aggraziati compiuti a gennaio. Lo ha fatto entrare al secondo piano della palazzina di via Pantano 89, popoloso e popolare quartiere, ignara che quel volto di uomo sarebbe stata l'immagine della sua morte. A ritrovare la donna senza vita ├Ę stato il figlio 24enne ieri mattina intorno alle 12. Il giovane era preoccupato perch├Ę la madre non rispondeva al cellulare. Sabrina, separata da anni ma in ottimi rapporti con l'ex marito, aveva due figli, Stefano e...