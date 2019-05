«Aspettiamo Giovanni al traguardo di Pesaro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

\LA SORPRESASAN COSTANZO San Costanzo la nuova Tavullia. Tutti a tifare per Giovanni Carboni, il ragazzo che a soli 23 anni pedala fianco a fianco con i grandi del ciclismo, in classifica davanti a campioni del calibro di Nibali e Yates. Carboni veste la maglia bianca di miglior giovane, conquistata giovedì al termine di una tappa che ha tenuto tutta San Costanzo col fiato sospeso per Giovi. A San Giovanni Rotondo Carboni ha preso consapevolezza di poter stare lì nel mezzo, anzi di ritrovarsi al secondo posto della generale. Carboni ieri a...