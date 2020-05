Aspetta il cliente con un menù dove trionfano i funghi spignoli. Lunedì 18, gioca la carta del territorio Gabriele Giacomucci de La Gioconda a Cagli. Il vincitore di 4 Ristoranti, lo show di Sky, apre con tutto il suo staff e non lascia nessuno a casa. Certo è preoccupato: «Sono tra i pochi ad aprire e non va bene. Si sa che è l'unione che fa la forza ed un ristorante, da solo, non fa la bella stagione». Aprirà ma ha bisogno di tempo per districarsi nei meandri delle misure, lo chef Alberto Melagrana dell'Antico Furlo ad Acqualagna. Questione di pochi giorni. E' sereno perché «la gente sta già ritornando a passeggiare nella Gola del Furlo» e cerca soluzioni per gestire i commensali sul terrazzo sviluppando una versione street dei suoi piatti forti. Il 23 maggio è la data in cui la famiglia Giacomel aprirà La Ginestra al Furlo e Palazzina Sabatelli a Sant'Ippolito. «Il tempo di capire a chi dobbiamo dare retta in questa confusione che ci fa sentire ancora più soli». Mentre ad Urbino, lo chef Tiziano Rossetti ha scelto per il suo Angolo Divino di aprire il 1 giugno quando inaugurerà il suo nuovo dehors. «Mi adeguo all'apertura del Palazzo Ducale e dei musei e spero nell'apertura dei confini regionali». Per lavorare con i turisti a cui proporrà i ravioli di piccione al tartufo nero, il piatto che dedica a Raffaello. Aspetta invece i primi di luglio Gianluca Passetti del Gatto e La Volpe di Pergola. Perchè vuole gestire i clienti nel suo grande giardino, all'aria aperta. Questo fine settimana inizia il take away, ha ideato un impasto speciale, più idratato, così la pizza può essere riscaldata. «Ma al menù, non c'è quella al Varnelli perché, nel cartone, perde».

Ristoranti pronti a riaprire, ma con troppe incognite e tanti dubbi sull'affluenza e di conseguenza gli incassi. La voglia è tanta e lo spirito imprenditoriale pesarese non tradisce. Al ristorante Lo Scudiero ancora non è certa la data. «Non lo so se riapriremo il 18 o a fine mese o i primi giugno. Dobbiamo capire le prescrizioni ma non sono le norme che ci fanno paura quanto piuttosto gli afflussi di persone. Noi abbiamo tavoli ben distanziati ma temiamo che ci potranno essere pochi clienti. È una grande incognita su chi potrà a venire a mangiare. L'asporto e il delivery sta funzionando, speriamo che la

riapertura possa essere un nuovo inizio».

Al Moletto in zona mare si dicono «pronti a riaprire ma attendiamo le linee guida definitive dai nostri consulenti. Siamo titubanti perché non sappiamo cosa aspettarci, se ci saranno clienti e quanti. Non ci sono eventi e turisti, non ci sono concerti o tornei, dunque non pensiamo possa esserci un gran afflusso. E sicuramente perdiamo un 1/3 dei coperti».

Al Felici e Contenti in centro storico dicono: «non apriremo da lunedì, stiamo predisponendo tutto per garantire la massima sicurezza e giovialità spiega Emiliano Valentini - Continueremo l'asporto e delivery in questa fase. Da una parte c'è tanta voglia di uscire dall'altra c'è ancora una paura diffusa e questo inciderà sulla voglia di andare al ristorante. Dobbiamo però tranquillizzare le persone perché il servizio sarà in sicurezza, anche per le compagnie di amici. I coperti passeranno da 70 a 40 all'intero mentre all'esterno riusciremo a garantire la quasi totalità». Da Peppe Mare al telefono la voce registrata dice che si riapre il 19 maggio con tanto di: «Ci proviamo». C'è chi ha pensato di fare dei lavori come il Polo pasta e pizza: «Riapriremo i primi di giugno, ne approfittiamo per completare un ammodernamento spiega Mario Di Remigio ci sarà afflusso? In tanti non vedono l'ora di uscire e i contagi stanno calando. Speriamo bene».

Luigi Benelli

