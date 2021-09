Asili comunali l'obbligo coinvolge oltre mille genitori

PESARO Da oggi anche i genitori che accompagneranno i figli ai nidi o alle materne o in generale all'interno delle strutture educative, dovranno essere in possesso del Green pass. Un obbligo dunque che non riguarda solo il personale scolastico docenti e personale Ata ma si estende a chi frequenta le strutture e quindi anche ai genitori, come previsto dal nuovo decreto legge n. 122 del 10/9/2021 sulle misure urgenti per il mondo educativo e scolastico che, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale è già entrato in vigore. L'Amministrazione comunale ha già fatto sapere che per ragioni organizzative i primi giorni si procederà con controlli a campione, per passare appena possibile ai controlli giornalieri capillari con le attrezzature idonee, sottolineando come le disposizioni siano una garanzia di sicurezza. Per il Comune di Pesaro sono 26 sedi (13 nidi e 13 scuola dell'infanzia) e più di 1000 genitori che a partire da oggi, per nidi e scuole dell'infanzia comunali, dovranno esibire la certificazione verde. Si ricorda che il Green pass è rilasciato dopo aver effettuato la prima dose (o il vaccino monodose) da 15 giorni; dopo aver completato il ciclo vaccinale; se risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; nei casi in cui si è guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti. Per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche è previsto che in luogo della certificazione verde COVID-19, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. L'ingresso nelle sedi in mancato possesso della Certificazione verde comporta una sanzione da 400 a 1000 euro. Le scuole dell'infanzia apriranno dunque ufficialmente oggi mentre i servizi per i bimbi da 0-3 anni sono iniziati lo scorso 8 settembre. Dal primo settembre è entrato in vigore l'obbligo del Green pass per il personale educativo ed ausiliario, sia comunale che delle cooperative affidatarie, presente nei plessi. Nell'ambito dei servizi educativi del Comune finora su 218 lavoratori in servizio, solamente una persona è stata trovata sprovvista di certificazione e non ha potuto prendere servizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA