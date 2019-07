Arzilla sorvegliato speciale Sacchi di sabbia alla rocca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALLARMEFANO La città di Fano si lecca le ferite dopo l'intenso nubifragio che ha riversato una notevole quantità d'acqua frammista a grandine nel pomeriggio di martedì. La stazione meteo numero 152 Metaurilia, sul ponte Metauro, ha registrato la caduta di 35,4 millimetri in 30 minuti, quando mediamente nell'interno mese di luglio cadono sulla città circa 40 millimetri di pioggia. L'emergenza comunque non è finita. Cb club Mattei in campoI volontari del Cb Club Enrico Mattei continuano a monitorare la situazione dei corsi d'acqua....