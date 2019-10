Artisti di strada per rilanciare via San Francesco

LA VALORIZZAZIONE

PESARO Via San Francesco, accordo Comune-Confcommercio per rivitalizzarla. «Portiamo gli artisti di strada. E l'arrivo della ruota panoramica potrà essere un altro valido aiuto». L'assessore alle Attività Economiche Riccardo Pozzi e il segetario comunale della Confcommercio Davide Ippaso, si sono riuniti ieri mattina per rilanciare via San Francesco, cercando di spingere più persone nella zona sotto i portici. «È stato un incontro proficuo per mettere in campo una serie di azioni in accordo con i commercianti per rendere la via più attrattiva e più vivace. Purtroppo la chiusura di due banche con superfici importanti in quel tratto di strada non ci ha aiutato in questi mesi - spiega Pozzi - Via San Francesco è una delle porte di ingresso della città ed è un luogo di grande passaggio resa molto più decorosa grazie agli investimenti pubblici realizzati in questi anni dall'amministrazione. La ruota panoramica che verrà installata nei pressi di piazzale Matteotti nei prossimi giorni contribuirà ad aumentare i flussi di persone che ogni giorno raggiungeranno da Piazza del Popolo questo ulteriore elemento di attrattività. Ho proposto al tavolo - continua l'assessore - anche un lavoro sinergico da portare avanti nelle prossime settimane assieme alle associazioni di categoria per individuare degli spazi che, con un avviso pubblico, facilitino le esibizioni di artisti di strada in luoghi e orari prestabiliti. Siamo la città della musica e questa è solo una delle politiche e azioni che andremo ad attuare per valorizzare il ricchissimo e variegato panorama musicale, rafforzandolo come elemento distintivo della città». Ippaso parla di una rivitalizzazione di via San Francesco che passi da «piccoli accorgimenti, valutando anche azioni dal punto di vista del regolamento comunale. Accorgimenti per far passare questa strada da via di passaggio a via di passeggio. Più luce, arredo e una parte florovivaistica più attrattiva. Non potremo fare iniziative direttamente su via San Francesco, ma visto che abbiamo piazza de Popolo a ridosso, le iniziative si possono spostare, modello ramificazione della piovra, con piccoli tentacoli anche in vie considerate secondarie, seppur via San Francesco non lo sia. Azioni complessive che possano dare vita, lustro e ossigeno alle attività situate in quella zona».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA