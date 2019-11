Art. 1 a Ceriscioli «Vogliamo gli atti ancora misteriosi»

I NODI

PESARO Il giudizio è drastico: «La discussione sul piano sanitario regionale sta per concludersi, senza coinvolgimento dei cittadini, senza la conoscenza dei loro bisogni, senza la verifica di che cosa abbiano prodotto i piani precedenti». Art. 1 torna a spiegare al governatore Ceriscioli che sulla sanità non si scherza, anche sul fronte alleanze. «Non c'è un'analisi seria di ciò che esiste, di ciò che va potenziato e di ciò che va superato. Si sono create tensioni e divisioni tra i territori. Tutti i territori, sede di piccole strutture ospedaliere sono stati considerati senza futuro, destinati ad anziani cronici, le strutture sono state trasformate e chiamate ospedali di comunità dove si erogano solo cure intermedie, che nulla c'entrano con l'ospedale, a costi più alti rispetto alle altre Regioni e con un modello gestionale misto che prevede operatori del distretto, operatori di ciò che rimane della precedente struttura ospedaliera e medici di medicina generale». Sanità privata: «Aumento dell'acquisizione di servizi dal privato anche in violazione di leggi nazionali». E l'elenco procede: Disattenzione verso il ruolo del distretto e dell'assistenza territoriale; Scarsa attenzione all'area della salute mentale, tanto che nella prima stesura del piano, mancava la scheda di riferimento». E un ospedale nuovo per ogni provincia «per tenere tutti buoni anche se non ci sono fondi a sufficienza. I pronto soccorso intasati, conseguenza della scelta assurda di chiudere tutti i punti di primo intervento». Quanto alle richieste Art. 1 chiede una serie di documenti. «Gli atti per il riordino della rete ospedaliera e delle reti cliniche, della rete d'emergenza-urgenza. Ancora sul «potenziamento dell'intervento nell'area della salute mentale per giovani, adulti nella psichiatria infantile, dei distretti, dell'assistenza domiciliare e dei consultori. E poi atti relativi alla programmazione nell'edilizia sanitaria e ospedaliera in cui vengano specificati, con chiarezza e trasparenza, per tutte le iniziative in corso, sia gli aspetti economici, sia l'impatto organizzativo di ciascun progetto e definisca le linee di indirizzo sui nuovi ospedali che s'intendono costruire, ristrutturare e convertire». E poi il rapporto con i privati: «Va approvato con Dgr un documento con il Piano di Committenza che specifichi le linee di attività da sviluppare e quelle da ridimensionare per ogni tipologia di struttura. Il documento deve essere comprensivo dei dati di produzione degli ultimi 3 anni e deve specificare i criteri di riconoscimento delle attività da ridimensionare o potenziare; Potenziamento della prevenzione nei luoghi di lavoro».

Silvia Sinibaldi

