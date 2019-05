Arriva il Giro, il Comune: «Non passate sulla statale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EVENTOPESARO Il Giro d'Italia a Pesaro bloccherà la statale 16 per due giorni. Si rischia il caos viario, il Comune avverte gli automobilisti: «Passate per la Bettola, e chi proviene da nord svolti in via Milano». Il Giro d'Italia si sta avvicinando al Pesarese. Ieri la partenza da Frascati, che ha anticipato la tappa nella quale c'è stata la caduta di Dumoulin e il successivo ritiro, e anche Nibali ha rischiato di farsi parecchio male. Sabato mattina la carovana partirà da Tortoreto Lido, per tagliare il traguardo, verso le 17, in...