Arrestato per tentato omicidio l'aggressore della rissa in Baia

LA SICUREZZAPESARO La squadra mobile l'ha arrestato per tentato omicidio ma Dieng Amadou, il 24enne senegalese in carcere per aver squarciato la gola a un 40enne del Gambia, potrebbe vedere aggravarsi la sua posizione in quanto i carabinieri lo sospettano di essere anche il responsabile di una rissa avvenuta a Baia Flaminia, nel cuore della movida notturna, due settimane fa con il ferimento di quattro persone nell'area dell'ex Campo di Marte. Nel dettaglioAnche quanto ├Ę avvenuto mercoled├Č sera al parco delle Rimembranze, vicino al sottopasso...