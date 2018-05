Arpam e vigili a sorvegliare la movida con il silenziatore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROVVEDIMENTOPESARO Musica estiva, il Comune concede anche per l'estate 2018 la doppia deroga notturna per le spiagge: il venerdì a Baia Flaminia e il sabato a Sottomonte. «Ma ci saranno più controlli sui decibel» anticipa l'assessore Luca Bartolucci. C'era stata un'ordinanza provvisoria, anticipata un paio di mesi fa, seguita da una discussione in giunta, e ora l'assessore Bartolucci comunica il pacchetto completo, e definitivo delle deroghe all'ascolto musica per l'estate 2018, praticamente già entrato in vigore con l'apertura dei...