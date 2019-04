Argini del Foglia un chilometro di detriti e rifiuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MANUTENZIONEPESARO E' questo il tempo anche di fare pulizia e rimuovere detriti e rifiuti, per mettere in sicurezza l'area degli argini del Foglia. Mezzi meccanici e uomini del Centro operativo coordinati dal dirigente Gaudenzi, al lavoro in questi giorni lungo il corso del fiume. Si dà esecuzione così all'ordinanza comunale di un mese fa, che obbliga alla pulizia lungo gli argini e alla rimozione di barche dismesse e rottami lasciati abbandonati , come se quel tratto ormai da troppo tempo era una discarica a cielo aperto e con il rischio...