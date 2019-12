«Area di servizi in centro per una città accogliente»

L'INAUGURAZIONE

PESARO La zona dei giardini tra stazione, ospedale e teatro Rossini cerca di uscire dal degrado. Prima con il restauro della statua di Garibaldi e ora con il Punto Servizi Giallo dell' Aspes, inaugurato ieri mattina in via Oberdan. Un'area attrezzata con toilette pubblica, defibrillatore, ricariche elettriche e Usb per e-bike e cellulari, più compressore per gonfiare le bici. «L'idea che ha spinto il Comune ad affidarci il compito di realizzare questi Punti Servizio parte dal presupposto che i servizi igienici pubblici non devono essere più nascosti in aree poco visibili - dice il presidente di Aspes Luca Pieri - Perché in questo modo sono poco fruibili dai turisti e dai cittadini, ma soprattutto sono più soggetti a vandalismi».

Pieri riferisce che «il Punto Blu in zona Mare non ha subìto alcun atto vandalico in questi sei mesi, facendo registrare numeri importanti: 5400 accessi in totale ai bagni, 35 gonfiaggi di bici giornalieri, 10 accessi al bancomat quotidiani e 8 ricariche al giorno. Nel complesso, finora, sono state servite più di 10mila persone. Abbiamo scelto di realizzare il secondo Punto Servizio della città in una zona strategica, dopo aver ottenuto il benestare della Soprintendenza». Presenti anche Luca Storoni, presidente del consiglio di Quartiere Centro («Questo punto servizi è un bel regalo di Natale alla città»), e il sindaco Matteo Ricci che spiega: «I servizi igienici pubblici segnano il livello di pulizia e civiltà di una città. Se sono indecenti, spesso sono una delle immagini più brutte che i turisti riportano a casa. Quelli gratuiti non funzionano. E' nota la mia presa di posizione, perché basta un maleducato a renderli impraticabili. Abbiamo quindi deciso di realizzarli a pagamento, con un prezzo basso (50 centesimi, ndr). Posizionandoli nei luoghi strategici e negli assi principali dei turisti o del passeggio commerciale». Dal Comune un piano con investimento complessivo di 150mila euro. Così, dopo il Punto Servizio Blu nei giardinetti di viale Zara, «su cui abbiamo aggiunto anche il bancomat in una zona dove non c'era», arriva il Punto Servizi Giallo. Prossime tappe, i bagni della piazza che diventeranno a pagamento, per proseguire al porto all'altezza della Rotonda Bruscoli. Ricci ha anche riferito che venerdì si è tenuto un incontro con i referenti di Ferrovie dello Stato. «Nei primi mesi dell'anno ci rivedremo per definire insieme il progetto di sistemazione della stazione».

Thomas Delbianco

