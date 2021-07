«Apripista per future iniziative in sicurezza»

PESARO È previsto per lunedì il primo incontro tecnico-operativo fra Pesaro Parcheggi, promotore della manifestazione e il servizio comunale Attività Economiche. All'ordine del giorno l'esame delle norme attuali per lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni pubbliche autorizzate e la discussione su quanto emergerà dal Governo. Per l'assessore alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci, operatori ambulanti e non, dovrebbero comprendere il vero senso di un simile provvedimento, con un appello ad usare il buon senso e responsabilità. «Non solo la fiera di San Nicola riferisce l'assessore la possibilità del pass verde a visitatori e operatori della fiera, fa solo da apripista per altre manifestazioni con nuove regole a cui l'Amministrazione dovrà poi uniformarsi. Non solo per i prossimi eventi organizzati in teatro o all'interno di palasport, non è da escludere l'utilizzo del pass anche per altre manifestazioni in luoghi aperti, sagre e fiere dove continuo è l'afflusso di pubblico e visitatori. Ovviamente, prima di applicare la modalità green pass dovremo visionare e studiare la norma nazionale in uscita e le sue applicazioni, ecco perché prima di entrare nel merito delle modalità pratiche e operative della prima sperimentazione in occasione della Fiera, si attende l'incontro con i tecnici. Al momento non è possibile, dopo il confronto anche con Pesaro Parcheggi, definire con esattezza il numero di espositori interessati a partecipare dopo un anno di stop per la pandemia. Dovremo comunque essere pronti con regole e modalità di partecipazione più chiare entro i primi del mese di agosto, periodo solitamente nel quale iniziano a pervenire agli uffici le prime adesioni da parte di ambulanti ed espositori provenienti da fuori regione. Va da sé che nella scheda di adesione da inoltrare agli espositori per le diverse tipologie merceologiche fra i requisiti richiesti gli operatori dovranno indicare l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale. Unica modalità questa anche per non caricare il peso tutto sulla polizia locale».

