Appalti dell'Erap pilotati funzionari tra gli indagati

PESARO Appalti Erap pilotati, scattano le perquisizioni all'alba tra la provincia di Pesaro e il Napoletano. Otto persone denunciate nell'ambito dell'inchiesta Lavori in corso condotta dalla guardia di finanza pesarese, tra cui spiccano tre funzionari dell'ente per l'edilizia residenziale. Le accuse che sono state mosse sono pesanti: abuso d'ufficio, falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, turbata libertà di scelta del contraente, induzione a dare o promettere utilità.

Cosa succedeva

In pratica alcuni dirigenti che lavorano all'ufficio pesarese avrebbero favorito delle imprese amiche con subappalti e pagamenti retrodatati. I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Pesaro ieri mattina hanno eseguito poco prima dell'alba una serie di perquisizioni e di sequestri condivisi dalla procura della Repubblica di Pesaro nell'ambito dell'indagine che punta a circostanziate ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali e da imprenditori edili in danno dell'Ente regionale abitazione pubblica delle Marche (Erap). L'indagine trae origine dallo sviluppo di un esposto di un dirigente Erap di Pesaro che, insospettito da alcune pratiche e per tutelare l'immagine dell'istituto in cui presta servizio, ha segnalato la presunta sussistenza di condotte illecite perpetrate da altri funzionari del medesimo ente, nell'ambito delle procedure di appalto e gestione dei lavori pubblici.

La ricostruzione

I finanzieri non hanno mollato l'osso e grazie a una serie di indagini su fatture, pagamenti e affidamenti di gare, sono arrivati a formulare delle denunce. Le attività d'indagine, iniziate circa sedici mesi fa, nell'autunno del 2018, e proseguite poi per vari mesi, si sono rivelate piuttosto articolate a causa delle numerose e complesse procedure di gara sottoposte ad approfondimento e della necessità di svolgere anche analisi di carattere tecnico su alcune vicende riguardanti la progressione dei cantieri monitorati durante le indagini.

In pratica dopo l'aggiudicazione ci sarebbero stati dei casi di pagamenti retrodatati e subappalti poco limpidi. Dalle indagini sono emerse molte gravi violazioni alle normative che regolano l'aggiudicazione e la gestione degli appalti pubblici commesse da dipendenti Erap che, avendo stretti legami con i titolari delle imprese aggiudicatarie, favorivano gli stessi in danno dell'ente pubblico di appartenenza. Bocche cucite in procura per un'indagine ancora coperta da segreto. Il pubblico ministero titolare dell'inchiesta è Valeria Cigliola. Sinora è stato possibile denunciare otto persone, tra cui appunto tre dirigenti dell'ente, per abuso d'ufficio, falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, turbata libertà di scelta del contraente, induzione a dare o promettere utilità.

Quadro probatorio

Le perquisizioni e i sequestri di ieri hanno consentito di reperire della documentazione e degli elementi utili che sono diretti ad arricchire il quadro probatorio che è comunque già delineato. Gli accertamenti di ieri hanno riguardato otto domicili privati, cinque sedi aziendali, uno studio professionale e gli uffici di due dirigenti dell'Erap della sede di Pesaro, ubicata in via Bramante 47 in pieno centro. Le fiamme gialle sono intervenute in particolare a Pesaro, a Fano, a Colli al Metauro, a Serra Sant'Abbondio e a Casoria. Abbiamo tentato di parlare coi massimi vertici dell'Erap pesarese - diretto da Sauro Vitaletti - , e con chi ha materialmente presentato l'esposto in procura, ma per ora nessuno a livello ufficiale ha preferito rilasciare dichiarazioni o commentare l'indagine, in attesa dello sviluppo delle indagini e dell'inchiesta, dopo i sequestri che sono stati condotti di ieri mattina.

Come inquadrare

L'operazione portata avanti si inquadra nel più ampio dispositivo di polizia economico-finanziaria che è stato apprestato dalla guardia di finanza a contrasto della corruzione e anche a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.

Luigi Benelli

