Anziano trovato senza vita in casa «Non rispondeva più al telefono»

FANO Quando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell'appartamento in via Garibaldi a Fano, ieri mattina dopo avere aperto una finestra, hanno trovato il corpo di Romano Gasparoni steso a terra, ormai senza più vita. Ottantatreenne, abitava da solo al quinto piano di una palazzina nella zona dell'ufficio postale: con ogni probabilità la morte è stata provocata da un malore improvviso. La magistratura ha comunque disposto ulteriori accertamenti precauzionali. I carabinieri ritengono che l'anziano si sia sentito male tra il 27 e il 28 dicembre, perché è stato appurato che nelle due giornate precedenti aveva risposto a telefonate del figlio e dei condomini. Dopodiché, su quell'appartamento al quinto piano era sceso un preoccupante silenzio. Nessuna traccia dell'anziano, nessuna risposta dall'interno, impossibile raggiungerlo al telefono.

L'intervento problematico

Ieri mattina intorno alle 10 i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell'abitazione, aprendo una finestra che aveva le tapparelle ancora alzate (negli altri casi tutte abbassate, blindato il portone d'ingresso) e che dà su via de Rusticucci. Una tipica strada da centro storico, quindi stretta, compressa fra due ali ininterrotte di case, che non permetteva l'utilizzo dell'autoscala. I vigili del fuoco hanno dovuto quindi ricorrere alla cosiddetta scala italiana, a innesti, per raggiungere la finestra al quinto piano, aprirla ed entrare nell'appartamento. Qualche passo all'interno dell'abitazione e la scoperta del corpo senza vita ha subito confermato che le preoccupazioni iniziali erano purtroppo fondate. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri di Fano, che hanno informato dell'accaduto il figlio del pensionato ottantatreenne, residente fuori regione.

