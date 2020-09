Anna Ascani inaugurerà la nuova scuola media

PESARO La presentazione della nuova scuola di via Lamarmora è in programma venerdì prossimo, 11 settembre, alle ore 10.30. Interverranno all'inaugurazione il sindaco Matteo Ricci e il viceministro all'Istruzione Anna Ascani. Saranno presenti il dirigente scolastico Flavio Bosio e gli assessori Enzo Belloni e Giuliana Ceccarelli. Il ritrovo è davanti all'ingresso principale della struttura. La scuola, che sarà intitolata ad Antonio Brancati, l'illustre studioso custode dell'Oliveriana, diventerà riferimento per tutti gli studenti che ruotavano attorno all'istituto comprensivo Olivieri e non solo. Il lunedì successivo, 14 settembre, le lezioni cominceranno regolarmente. Intanto si danno i ritocchi finali al complesso realizzato con le più attuali norme di sicurezza. In queste ore si sta concludendo la sistemazione degli arredi interni delle aule, a partire dai banchi monoposto e sono in corso operazioni di pulizia e sanificazione. La scuola è dotata di ampie vetrate molto luminose e con un sistema di ultima generazione per il ricambio e il ricircolo dell'aria. Era stato l'allora premier Gentiloni nell'estate del 2017 a porre la prima pietra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA