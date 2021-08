Anche il vaccino diventa magico se viene illuminato dalle candele

L'EVENTO

PESARO Vaccini sotto le stelle. Parafrasando Candele sotto le stelle è stata questa la vera novità di un'edizione soft della tradizionale notte di San Lorenzo in spiaggia che ormai da anni il Comune organizza e che quest'anno vedeva anche il coinvolgimento di Gradara e Gabicce con 16 quintali di fiammelle fornite in kit ai bagnini delle spiagge e posizionate su quasi 1000 paletti sull'acqua come candelieri dalla Pro loco di Candelara. In più dal tardo pomeriggio in piazzale della Libertà era posizionato il camper mobile dell'Asur per consentire a chi voleva di vaccinarsi senza prenotazioni. E l'idea, pur senza resse o frotte, è piaciuta e in diversi si sono presentati per la somministrazione.

Divertimento e prevenzione

Un'iniziativa che si è svolta parallelamente a quello dello screening gratuito per i tamponi dato che per partecipare agli eventi in spiaggia occorreva il Green pass con controlli a campione affidati alla polizia locale. La lunga giornata di San Lorenzo, è iniziata alle 7,30 del mattino con le prime persone in coda sotto i portici del campus di via Nanterre, in attesa di essere sottoposte al tampone rapido, per ottenere, soprattutto i giovani, il Green pass temporaneo. Rispetto al giorno precedente, dove non sono mancate lunghe code, disagi e lamentele, ieri l'organizzazione ha cercato di velocizzare il lavoro, raddoppiando il numero di postazioni, da 3 a 4, e il personale sanitario (da uno a due medici e da due a quattro infermieri). Inoltre, lungo il serpentone di pesaresi in fila per il tampone gratuito, ieri mattina sono stati sistemati tavoli con i moduli da compilare prima del test, e personale della Protezione Civile pronto a fornire informazioni. «Non ci aspettavamo tutta questa affluenza il primo giorno, per questo abbiamo poi deciso di raddoppiare postazioni e personale sanitario», motivano dallo staff organizzativo le lunghe attese per il tampone, rispondendo alle lamentele. Nel primo turno di screening, lunedì e ieri, si sono sottoposte ai tamponi circa 1000 persone, di cui 3 risultate positive (in attesa di tampone molecolare da parte dell'Asur). «Un'ottima affluenza, sono venuti soprattutto ragazzi e ragazze, accompagnati dai genitori, che non hanno ancora fatto il vaccino - spiegano il sindaco Matteo Ricci e l'assessore alla Coesione Mila Della Dora - Un'azione di prevenzione fondamentale, per poter partecipare agli eventi, come Candele sotto le Stelle. Una festa bellissima, che abbiamo voluto rendere più sicura possibile con l'introduzione del Green pass, senza avremmo dovuto annullare l'evento. A Pesaro gli eventi si fanno in sicurezza. Le forze dell'ordine fanno dei controlli a campione, a loro va mostrato il Green pass o il certificato rilasciato al momento del tampone che attesta la negatività». Le 3 persone risultate positive sono «asintomatiche che, inconsapevolmente, avrebbero potuto infettare amici e famigliari. Un dato già segnalato all'Asur, che dovrà verificare con il test molecolare», hanno sottolineato sindaco e assessore. Un'affluenza «alta, tanto che abbiamo raddoppiato il numero di postazioni e personale. La dimostrazione che questa operazione era necessaria e che i cittadini hanno risposto attivamente. Un'iniziativa che incentiva la partecipazione in sicurezza agli eventi, senza costi per le famiglie. Vaccinarsi è fondamentale, solo così potremmo sconfiggere il virus, invitiamo tutti a farlo».

Il prossimo turno

L'operazione Agosto Sicuro continua: in vista di Ferragosto appuntamento venerdì 13 e sabato 14 al Campus scolastico (portici Liceo Scientifico). «Ringraziamo i volontari di Ail Pesaro, Gulliver, Protezione Civile e personale sanitario, sempre al fianco dell'Amministrazione.

Thomas Delbianco

