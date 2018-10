Ami, correttivi per tamponare l'overbooking

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL SERVIZIOPESARO Bus pieni e studenti in piedi. Ancora lamentele, mentre Ami-Adriabus ha aggiunto bus e messo in campo i primi correttivi. Un professore del liceo artistico Mengaroni ha nuovamente segnalato la questione dei bus-pollaio. «Pieno stracolmo di studenti, in piedi per una decina di chilometri. Tutto questo ha un costo. Tutto questo è inaccettabile». Con tanto di foto della linea Mombaroccio-Pesaro piena di studenti sul corridoio. Ma i bus sono omologati anche per posti in piedi e i recenti controlli della Polizia Stradale non...