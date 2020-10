Ambulatorio e punto prelievi Tecnici bocciano la riapertura

LE VERIFICHE

PESARO Al via le procedure per una nuova verifica statica sui muri della Rsa Bricciotti di Mombaroccio e l'indagine geologica sul terreno. E' questo l'esito del sopralluogo congiunto di ieri pomeriggio, che ha visto insieme i tecnici del servizio Lavori Pubblici del piccolo Comune e l'ingegnere Alessandro Giuggioli, tecnico Asur Marche. Dopo l'allarme per le fessurazioni e la chiusura di sabato scorso, esclusa al momento la riapertura, anche solo parziale dell'intero complesso.

Le valutazioni

Nelle prossime ore il sindaco Emanuele Petrucci con i suoi tecnici dovrà valutare e confermare l'apertura di un nuovo spazio destinato ad ambulatorio, prima ospitato in una delle porzioni della struttura, a servizio dei mombaroccesi e delle frazioni vicine. Se è vero che si deve fare presto è altrettanto vero, fa notare il tecnico, che le verifiche non possono limitarsi, come auspicava invece il sindaco, alla sola ala della Bricciotti, ma devono interessare l'intera struttura, la sua parte storica e gli spazi di costruzione più recenti.

Il cronoprogramma

L'obiettivo è accelerare, nel giro di un paio di settimane al massimo, così riferisce al termine del sopralluogo l'ingegnere Giuggioli, sarà affidato l'incarico per effettuare sondaggi e verifiche su tutta la struttura. Il complesso va ricordato, si articola su tre corpi di fabbrica, il più vecchio, dove sono state riscontrate le criticità più evidenti è soggetto al vincolo della Soprintendenza, mentre la parte più recente, in cemento armato, è risalente agli anni '70. Si procederà in primo luogo a un'indagine statica e non solo sui muri ma dovranno essere eseguiti sondaggi nel terreno per una verifica geologica e di tenuta, tutto per escludere eventuali altri cedimenti o criticità. Work in progress quindi, perché nelle prossime ore, i tecnici Asur andranno a inserire all'interno del complesso, degli appositi vetrini per monitorare i movimenti nell'ala delle fessurazioni e per verificare eventuali stabilizzazioni o meno delle stesse crepe. Per quanto l'iter di avvio delle procedure sia immediato, ci vorrà un po' di tempo, perché parliamo di una struttura comunque articolata. Come aveva già anticipato, il sindaco Petrucci, ha chiesto ai tecnici la possibilità di aprire almeno l'ala per la parte non interessata direttamente dalle criticità, dove sono presenti il punto prelievi e l'ambulatorio medico. Per ora però non se ne parla, almeno fino al termine delle verifiche, per capire dove e come intervenire, se mettere mano ad altre situazioni aperte e non solo nell'ala fra i corridoi e le degenze al piano terra. Una cosa è certa, così l'ingegnere Giuggioli, non si tratta certo di una struttura con problemi tali e gravi da essere demolita, ma è una struttura che richiede comunque nel suo complesso e per la diversità delle tecniche costruttive utilizzate, un intervento in sicurezza.

Il no di Asur

Tanto per scendere nel concreto, il problema di porzioni di pavimento rialzato nella parte più vecchia della struttura, deve essere approfondito e sistemato per la sicurezza di operatori sanitari e degenti, seppure si parla di millimetri come nel caso delle fessurazioni rilevate. Il no di Asur a riaprire anche l'altra parte della struttura, anche se distaccata rispetto alla parte vecchia, è stato motivato dall'esigenza di verificare altri spazi ai piani superiori, dove invece nel corso del sopralluogo di ieri sono stati osservati alcuni segni di fessurazioni. Anche al di sopra del piano dove sono attualmente sono dislocati gli ambulatori medici, sono stati rilevati segni da indagare. Piano B: l'ufficio tecnico del Comune di Mombaroccio, come ha anticipato l'ingegnere Sabatini, è al lavoro per individuare una o più stanze per ospitare in via temporanea gli altri servizi chiusi nel complesso Bricciotti.

Nuovi spazi

«Si valutano in particolare un paio di ipotesi a servizio della comunità commenta il tecnico comunale uno spazio per l'ambulatorio medico, potrebbe essere anche ricavato e reso funzionante all'interno dello stesso Municipio. C'è la necessità di tenere aperte più strade, ma anche di consentire un'apertura rapida, proprio perché i cittadini di Mombaroccio e zone limitrofe, hanno la necessità di avere un riferimento certo dove iniziare in particolare in questo periodo la campagna vaccinale antiinfluenzale».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA