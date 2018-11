Alleniamoci alla super torre ce la terremo per dieci mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOPESARO Una coppia di ragazzi stranieri si mette davanti alla Palla di Pomodoro. Chiedono ad un passante di scattare una fotografia. Vogliono portarsi a casa un ricordo di Pesaro. Si spostano di un paio di metri, per far uscire dall'inquadratura dello scatto la ruspa che lavora dietro la Sfera Grande di Pomodoro. Ci provano ancora. Ma è impossibile, il mezzo meccanico non se ne va. Loro, invece, se ne vanno comunque sorridenti. CuriositàE' solo una delle situazioni curiose che ogni mattina, da qualche giorno a questa parte, si può...