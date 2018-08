Allarme sicurezza ma sono in calo i furti e le rapine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA STATISTICAPESARO Calano i reati, 700 in meno a Pesaro. Ieri il prefetto Carla Cincarilli, ha convocato la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il prefetto ha parlato di un «trend positivo legato all'andamento della criminalità in tutta la provincia e nella città di Pesaro, nel periodo gennaio-luglio 2018, in comparazione con il corrispondente periodo del 2017, con particolare riferimento ai reati predatori di forte allarme sociale quali i furti e le rapine». A Pesaro i furti sono stati 811 contro 1325...