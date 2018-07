Alla Rocca non più di 2mila e braccialetti per gli accessi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SICUREZZAPESARO Due punti di ritrovo delle tifoserie prima di sfilare verso la Rocca, non più di 2000 ingressi nel fossato e braccialetti per regolare gli accessi dopo la chiusura dei cancelli. E' tutto pronto, anche sul fronte del pacchetto sicurezza, per il Palio dei Bracieri 2018, che a partire da questa sera, e per quattro giorni, animerà la zona di Rocca Costanza, tra stand, iniziative, cabaret, concerti e altro. L'attenzioneL'attenzione, sotto il profilo dell'ordine pubblico, è focalizzata sulla giornata di domenica 29 luglio,...