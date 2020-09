Alla Galilei in pensione il dirigente Lorenzo Blasi

PESARO Con l'inizio di settembre la direzione generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, ha divulgato l'elenco dei responsabili degli istituti scolastici territoriali. Sono arrivati gli incarichi anche per 17 nuovi dirigenti scolastici assunti in ruolo nelle Marche per l'anno 2020/21, di cui 3 nel Pesarese dove altrettanti presidi sono andati in pensione. Sono 18 infatti nelle Marche i presidi che sono in quiescenza al termine della loro carriera scolastica, ai quali il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ha espresso a nome di tutta la comunità scolastica marchigiana la gratitudine per l'impegno profuso. Nella nostra provincia sono andati in pensione Lorenzo Blasi, dell'Istituto comprensivo G.Galilei di Pesaro, Silvia Gelardi dell'Istituto Tecnico Industriale Enrico Mattei e Enrico Maria Guidi dell'Istituto Comprensivo Pascoli di Urbino, sostituiti, rispettivamente, da Bruna Mencarelli, Sergio Brandi e Carla Campogiani. Restano confermati a Pesaro: Cinzia Biagini, dell'istituto Luigi Pirandello, Lucia Nonni del Leopardi, Flavio Bosio dell'Olivieri, Fiorella D'Ambrosio del Dante Alighieri, Loretta Mattioli dell'Istituto di Villa San Martino, Angela De Marchi del G.Gaudiano, Raffaele Balzano del Tonelli, Roberto Franca del Santa Marta, Donatella Giuliani del Cecchi, Serena Perugini del Mengaroni, Roberto Lisotti del liceo classico, Riccardo Rossini del liceo Marconi, Anna Maria Mariani del Benelli, Anna Gennari del Bramante-Genga. In totale i dirigenti formalmente in servizio nel nuovo anno sono 213, mentre sono 23 le reggenze annuali, di cui 19 riguardano le istituzioni scolastiche sottodimensionate della regione, per le quali non è possibile nominare dirigenti titolari, e quattro vanno a coprire sedi disponibili ma non vacanti. Sono infine 21 i dirigenti già in servizio nello scorso anno scolastico per i quali l'Ufficio scolastico regionale ha disposto il trasferimento di sede su richiesta degli stessi interessati, di cui cinque provenienti da altra regione (tre dalla Lombardia, uno dal Veneto e due dal Piemonte), mentre quattro sono quelli che hanno chiesto il trasferimento fuori dalle Marche.

