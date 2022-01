«All' hub oltre 300 test alla volta, ma non basta aperture da potenziare»

LA PREVENZIONE

PESARO Drive in tamponi: oggi il giorno dello screening per gli studenti di elementari e medie. Tamponi anche a Cagli e Sassocorvaro, mentre, dopo Urbino, anche Apecchio fa slittare l'inizio della scuola al 10 gennaio. E sale la richiesta di potenziare con più aperture l'hub di via Lombardia. Oggi è aperto il martedì e il giovedì pomeriggio, ma la sensazione è che in questa fase di impennata di contagi i giorni siano pochi come spiega l'assessore alla Protezione Civile Enzo Belloni.

Le previsioni

«Da parte nostra come Comune abbiamo messo a disposizione lo spazio e i volontari della protezione civile. Un luogo che funziona anche per la gestione del traffico. Gli operatori sono rapidi, ma purtroppo c'è poco personale e può essere aperto solo due giorni alla settimana. Questo non dipende da noi, la Regione deve mettere più personale, io capisco le difficoltà sulla sanità ma il momento è delicato. Il centro tamponi di via Lombardia potrebbe funzionare tutti i pomeriggi e visti i contagi sarebbe importante. Ma la coperta è corta». Belloni fornisce qualche dato. «C'è molta paranoia in questo momento e ad ogni sintomo si corre a fare il tampone. In via Lombardia si processano 300 test al giorno, a volte 350 con 3 operatori. Per il giorno dell'Epifania, con lo screening per gli studenti, ci saranno 5 operatori e si prevedono 500 test in 6 ore solo la mattina. E' un momento delicato anche per l'ospedale Covid di Pesaro, pieno. Il problema diventano anche le altre patologie». Andrea Biancani, consigliere regionale Pd, è critico: «Non è colpa di Asur ma c'è carenza di organico, la Regione dovrebbero assumere più personale perché le persone hanno bisogno di essere controllate». E poi la polemica sullo screening dell'Epifania. A Fano all'ex Codma in Via Tommaso Campanella, 1 (ore 8-14); a Pesaro via Lombardia, 7 (8,30 14), Urbino Via Sasso 70 (ore 8-14).

Criticata la Regione

«La Regione ha creato l'ennesimo caos con informazioni contraddittorie e prive di senso. I tamponi per la riapertura delle scuole in sicurezza andrebbero fatti agli asintomatici o a chi non ha avuto contatti stretti. Studenti, famiglie e scuole non ci capiscono più nulla. Sono arrivate indicazioni contraddittorie. In pratica il test è riservato ai ragazzi di elementari e medie che già dovrebbero fare un tampone prima di rientrare in classe. Un caos totale e soprattutto una verifica inutile. Questi ragazzi non possono andare a scuola comunque se non dopo verifica con un tampone. Uno screening sulla popolazione scolastica avrebbe avuto senso solo se avesse riguardato gli studenti asintomatici, che non sono già sotto controllo, in quarantena o in altri percorsi. E per chi è sintomatico o ha avuto un contatto stretto i tamponi, oltre ad essere già previsti, sono già gratuiti». Per Biancani il sospetto è che «si faranno i tamponi rapidi a tutti gli studenti che si presenteranno, anche a quelli che non sono stati previsti dalle indicazioni arrivate dalla Regione, gli unici soggetti che non sarebbero mai stati controllati e che avrebbero dovuto pagarsi il tampone».

Le esigenze

Intanto per venire incontro alle esigenze la direzione dell'Area vasta 1, su richiesta dei Comuni che hanno trovato i volontari, ha predisposto altre due postazioni nell'entroterra pesarese che hanno dato la disponibilità ad effettuare i tamponi gratuiti agli studenti, a Cagli e a Sassocorvaro. Oggi a Sassocorvaro dalle 8 alle 12 gli studenti di elementari e medie che presentino sintomi o abbiano avuto contatti con positivi o presunti tali possono presentarsi alla Villa Montefeltro-Ospedale Lanciarini. Sabato 8 gennaio invece lo screening si svolgerà a Cagli dalle 14 alle 18 all'Eliporto in via Meucci 6, zona Candiracci. Per tutti i punti gli studenti dovranno presentarsi con il modulo di consenso informato distribuito alle scuole, compilato in ogni sua parte, e comunque scaricabile dal sito www.asur.marche.it allasezione eventi e news area vasta 1. Il Comune di Apecchio invece, d'intesa con gli altri Comuni dell'Unione Montana del Catria e Nerone e sentito il dirigente scolastico dell'istituto Lapi, ha adottato un'ordinanza sindacale di sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio comunale per le giornate di venerdì 7 e sabato 8 gennaio.

Antigenici gratuiti

La ripresa delle attività scolastiche sarà pertanto rinviata a lunedì 10 gennaio. Questo per limitare il contagio e in attesa di eventuali nuove disposizioni regionali o nazionali. Nel frattempo, in collaborazione con le Farmacie Bartolucci e Reitano, saranno offerti a tutti gli alunni tamponi gratuiti da poter effettuare nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 gennaio.

