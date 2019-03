All'Excelsior notte di terrore con l'ascia per rubare gioielli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'AGGUATOPESARO La Smart contro le porte automatiche, l'ascia puntata contro il portiere di notte. Momenti di paura e panico all'hotel Excelsior l'altra notte. Un commando di tre uomini ha messo in atto una rapina studiata nei dettagli per trafugare i gioielli e i Rolex in esposizione. Poco più di due anni fa un'altra rapina, anche all'epoca a caccia dei Rolex ma dei clienti. Vetri in frantumiSono le 3,30 della notte tra lunedì e martedì quando il silenzio dell'hotel a 5 Stelle sul lungomare Nazario Sauro è stato rotto dal rumore di vetri...