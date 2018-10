All'ex Consorzio Agrario le ruspe pronte a partire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

DOPO L'ESTATEPESARO Ex Consorzio Agrario, tutto pronto per la demolizione. E Villa Marina, dopo l'asta andata deserta, potrebbe essere spacchettata. Negli uffici urbanistici del Comune la documentazione relativa al permesso di costruire nell'area dell'ex Consorzio Agrario ├Ę pronta. Si attende solo che i privati la vadano a ritirare e inizino l'intervento. Il primo passo delle ruspe sar├á quello di radere al suolo l'attuale fabbricato in disuso da oltre 40 anni. Il permesso per costruire era stato ottenuto pochi mesi fa dalla societ├á...