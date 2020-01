«All'ex Cinema Moderno un'Accademia del gelato»

IL DECORO

PESARO Carica, entusiasmo e lo sguardo attento alla città che verrà. Si riconferma uno degli appuntamenti imperdibili per i pesaresi di tutte le età A smaltire con il sindaco, la tradizionale camminata di inizio anno, che abbina partecipazione e fitness al racconto dei progetti in corso fra movimento, esercizi e le immancabili risate. In trecento ieri mattina hanno risposto all'invito e con Matteo Ricci anche gli assessori allo Sport e all'Ambiente Mila Della Dora e Heidi Morotti insieme al consigliere regionale Andrea Biancani.

L'itinerario

Quasi due ore di camminata e quattro soste in luoghi strategici. Parco Miralfiore, via dell'Acquedotto, porto e piazzale della Libertà. Focus su via dell'Acquedotto, perché il 2020 sarà l'anno dei primi cantieri, ma sarà anche l'anno del centro storico con via Passeri e via Castelfidardo protagoniste. Il sindaco aggiunge un altro tassello e parla del recupero dello spazio di proprietà pubblica all'ex cinema Moderno. Museo della Bicicletta o Accademia del gelato? Queste le prime idee.

I contenitori

Il gruppo, capeggiato dal sindaco insieme alla personal trainer Sabina Cermaria, attraversa via Branca e piazzale Lazzarini: «Continueremo a valorizzare gli assi strategici fino ad oggi poco promossi, a beneficio della passeggiata e delle attività economiche e al tempo stesso combatteremo il degrado urbano ancora presente. Il primo investimento strutturale che ci piacerebbe inaugurare nel segno di Rossini sarà per le luminarie artistiche di via Passeri. Stesso format, ma con luminarie dedicate al dialetto di Pasqualon, in via Castelfidardo. Saranno allestimenti fissi e visibili tutto l'anno. Un impegno che meritano i commercianti e le attività storiche che continuano a investire in città e nel nostro centro. Se parliamo invece di grandi contenitori c'è sicuramente il San Domenico. Qui la novità potrebbe arrivare dalla cultura e dalla formazione, sbloccando una prima tranche di interventi. «Si sta trattando per portare all'interno del complesso anche una sede universitaria distaccata, grazie al progetto in corso con l'Ateneo urbinate e altre sedi accademiche. Forse già la prossima settimana o comunque entro il mese, potremo chiudere l'accordo fra gli Atenei al momento coinvolti, per portare a Pesaro, proprio riqualificando una parte del San Domenico, un corso di Ingegneria dell'università di Ancona».

L'investimento

Novità anche per l'ex cinema Moderno, un cantiere di fatto mai terminato, lasciato allo stato grezzo che si trova all'ingresso di via Passeri. Per l'edificio spunta un'ipotesi di rilancio a cui il sindaco Ricci sta lavorando con l'assessore alla Cultura Vimini e il consigliere Biancani. Dopo la demolizione dell'ex Moderno, ormai cinque anni fa, quello spazio resta vuoto e inutilizzato, uno dei tanti contenitori da recuperare. «Il complesso immobiliare ha una parte di proprietà comunale, che si affaccia sul lato di via Venturini spiega il sindaco locali ampi. Saranno necessari dai 100 ai 150mila euro per completare l'opera e rendere funzionali gli spazi. La partita è aperta anche perché occorre individuare chi sia disponibile a terminare la ristrutturazione di circa 200 metri quadri. La proposta al momento più interessante e a cui si sta lavorando anche con l'assessorato alla Cultura, è quella di aprire un'Accademia del gelato o meglio di cucina, aperta a professionisti e non, in collaborazione anche con l'Istituto Alberghiero. Per trovare qualcosa di simile infatti ci si deve spostare fino in Umbria».

Lotta al brutto

Nella tappa al porto, sosta obbligata di fronte all'ex Consorzio Agrario. «Un porto in crescita entra però in contrasto con una delle brutture più evidenti di Pesaro chiosa il sindaco abbiamo già emanato nei confronti della proprietà, Società Carducci, due ordinanze di decoro per il ripristino e la copertura quasi totale della facciata. Ma ancora nulla. Da settembre 2019, il Consorzio doveva essere demolito ma lo vediamo ancora in piedi. In arrivo c'è una terza ordinanza che obblighi almeno a pannellare. La sola certezza per ora è una trattativa aperta per cercare acquirenti, che possano demolirlo e trasformarlo. Noi, continueremo a fare la nostra parte contro le questa e altre brutture».

Letizia Francesconi

