All'asta l'ex carcere minorile caccia aperta al compratore

PESARO Il Comune mette all'asta parte del suo patrimonio: un lotto composto da sette immobili dove spicca - anche se non è il bene con il maggiore valore - la vendita del complesso dell'ex carcere minorile di via Luca della Robbia, uno dei contenitori del centro storico da tempo al centro del dibattito per la sua futura destinazione ma che nel frattempo sta evidenziando un sempre maggiore stato di degrado dovuto alla mancata manutenzione.

Un colosso ingombrante nel cuore di Pesaro che avrebbe bisogno di una riqualificazione sempre più urgente per un recupero che darebbe una svolta all'intera zona ora che è stata avviata anche la ristrutturazione del vicino vecchio palas. Il bando dell'assessorato al Patrimonio è apparso sul sito del Comune ieri, l'avviso scadrà il 2 dicembre prossimo e l'asta è in programma il giorno successivo, 3 dicembre a partire dalle 9.30 nella sede municipale. Per l'ex carcere minorile, ora divenuto di intera proprietà comunale dopo l'accordo con la Provincia si parte da una base d'asta di 675mila euro, non eccessiva, ma va considerato che il contenitore va rimesso in sesto dalle basi. Gli altri lotti in vendita sono un'area edificabile in località Chiusa di Ginestreto (base dasta 1.293.750 euro), un fabbricato in via Bonini, 41 (285.000 euro), un terreno edificabile nella zona del mercato ortofrutticolo in via Lombardia (1.902.285 euro), un terreno edificabile con sovrastante rudere in Strada Condotti, 2 (210.937,50 euro), un immobile in via XI Febbraio 11 (160.000 euro) e infine l'ex Farmacia Zongo in via Branca, 7 (290.000 euro). In tutto un pacchetto di beni che sfiora i 5 milioni di euro, per la precisione 4 milioni e 816mila euro e rotti.

Per quanto riguarda l'ex carcere minorile l'acquirente dovrà prendersi in carico il piano di recupero. Parliamo di una porzione di edificio storico, che è parte del complesso dell'ex Chiesa Santa Maria degli Angeli per una superficie importante di oltre 2 mila e 400 metri quadri complessivi. La volontà dell'Amministrazione in accordo con il quartiere Centro, è recuperare anche il perimetro esterno fra l'ex carcere e il palazzo sede del Job. «Entro fine anno anticipa l'attuale presidente del quartiere Centro Mare, Luca Storoni l'Amministrazione farà uscire un nuovo bando di alienazione ma per l'area esterna all'ex carcere. Nel pacchetto è compreso lo spazio degli attuali campetti da calcetto, gli spogliatoi e l'area verde. Ora che l'area è stata nella sua interezza acquisita dal Comune, chiediamo un'accelerata. Il bando dovrà guardare al recupero e alla valorizzazione dell'area seguendo finalità pubbliche per essere fruito dal quartiere e dalla città, ma sarà aperto anche finalità sociali e ludico-ricreative. Già l'Unità Pastorale Centro parteciperà per questo alla proposta di recupero».

Per quanto concerne l'ex farmacia Zongo oggi utilizzata come spazio espositivo per mostre d'arte, adesso c'è la possibilità di una destinazione commerciale e di pubblico esercizio. Il locale fa parte del complesso edilizio del San Domenico e del Mercato delle Erbe ed è quindi strategico se si considera il progetto di rinascita dello storico complesso edilizio. Anche chi acquisterà lo spazio di circa 80 metri quadri, dovrà comunque provvedere alla sua ristrutturazione. Nel bando infatti sono indicati una serie di interventi di manutenzione prioritari. Parliamo infatti di uno spazio che negli anni ha risentito di infiltrazioni d'acqua , problemi ai soffitti e alla pavimentazione e il nuovo proprietario dovrà nell'intervento di restauro conservativo e di manutenzione, tenere conto che si tratta di immobile sottoposto ai vincoli della Sovrintendenza. Già l'assessore alle Attività economiche, Riccardo Pozzi, ha individuato proprio nel Mercato delle Erbe, spazi da far rivivere e valorizzare, nell'ottica di iniziative e aggregazione. Ma prima serve una ricognizione dei luoghi ad iniziare dalla piazzetta delle Erbe.

«Il quartiere insieme a Comune e associazioni ha a cuore quello spazio entra nel merito Storoni - serve capire con l'Amministrazione cosa si può fare nel breve e medio periodo per il Mercato delle Erbe, in attesa che si sblocchi il bando Inail che prevede quei fondi necessari al recupero di tutto il San Domenico. Per questo si sta ragionando su un utilizzo temporaneo del contenitore, anche in forza della vendita dell'ex farmacia Zongo. Ma prima andranno verificate dai tecnici le condizioni statiche e di sicurezza con l'idea di partire da questo inverno in collaborazione con il quartiere, e in occasione delle festività, con delle prime iniziative per farne un piccolo polo di street food e musica, senza però interferire con gli spazi del mattino riservati al mercato».

Letizia Francesconi

