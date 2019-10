Alberghi chiusi, sfida improba ma per il Rex si apre il cantiere

I PROGETTI

PESARO La fotografia d'autunno che arriva dal lungomare Trieste mostra ancora vecchi problemi incardinati nell'immobilismo generale di un settore, quello delle trasformazioni alberghiere, di per sé già complesso. Eppure qualcosa si sta muovendo, ma si contano ancora sulle dita di una mano le strutture ricettive pronte ad avviare interventi strutturali di trasformazione.

La panoramica

Parliamo dell'operazione del vecchio hotel Rex (in alto nel grafico) di proprietà del patron dell'Excelsior Nardo Filippetti - che però sarà trasformato in appartamenti, e della nuova vita del vecchio Garden ora in mano al gruppo Renco. Ad oggi ci sono da Ponente a Levante, 9 strutture ricettive chiuse e ammalorate da tempo, ancora ferme. Impossibile avere tempi certi per la loro rinascita. E' Fabrizio Oliva, presidente dell'associazione Albergatori Apa a riportare il nodo all'attenzione dell'Amministrazione comunale. «L'Amministrazione con l'assessorato all'Urbanistica e i suoi tecnici, dovrebbe stimolare di più la categoria, dando la possibilità di effettuare investimenti a imprenditori del settore, che già da tempo avevano progetti pronti per il recupero delle proprie strutture. L'esempio è riferito al gestore della Rotonda Bruscoli». Dal presidente Apa arriva così la spinta ad accelerare e ripensare al recupero di strutture dismesse e chiuse, che non rappresentano certo una bella cartolina di promozione della città.

Il mercato

Iil mercato immobiliare delle riqualificazioni alberghiere va così avanti lentamente, da un lato legato a complesse trattative fra privati e gestori e all'altro a meccanismi urbanistici e burocratici, certamente da migliorare. «Sono oltre una decina le strutture del lungomare che hanno necessità di interventi importanti di rinascita i spiega il presidente Apa di queste , nove sono le pratiche ancora ferme. Situazioni legate a contenziosi o che dipendono dalle disponibilità del mercato e finanziarie dei privati». Ancora bloccata per esempio la trattativa per la riconversione in appartamenti dell'ex Lido dove comunque c'è già un progetto che vede coinvolto l'ex Cif con parte della struttura da trasformare in un tre stelle. Dopo l'intervento antidegrado, in ottemperanza all'ordinanza comunale, l'hotel Principe ha interrotto le trattative per la diminuzione delle cubature. Anche per le vecchie strutture degli hotel International, Vienna ed Adria non si sa più nulla, così come è ferma anche la riqualificazione dell'hotel Baltic. Chi parte: buone notizie arrivano invece da due strutture da tempo chiuse poste ai due capi del litorale di Ponente e di Levante.

Ponente e Levante

«L'intervento strutturale all'hotel Garden di proprietà del gruppo Renco, sarà avviato entro l'anno rilancia Oliva - o almeno queste sono le ultime notizie arrivate. Pronta a partire anche l'operazione di Nardo Filippetti per la trasformazione del vecchio Rex in appartamenti. Si parla in entrambi i casi di interventi importanti e radicali con l'auspicio che le nuove strutture possano aprire per la stagione 2020-2021». Già l'intervento del Garden darà un'immagine del lungomare rinnovata e più attrattiva. Si perché, diventerà un 4 stelle moderno e di classe. L'appello: «Guardando alla situazione attuale entra nel merito Oliva stupisce come l'Amministrazione comunale tenga ancora ferma la pratica presentata già qualche anno fa, sotto il primo mandato del sindaco Ricci, dall'imprenditore Bruscoli, gestore della Rotonda, che dovrebbe essere riconvertita e trasformata. Un'operazione questa per cui c'era già un progetto pronto e idee chiare. Quando un privato manifesta la volontà e una propensione a investire, perché non gli viene data un'opportunità?».

L'augurio

«Mi auguro - prosegue - che la pratica venga ripresa in mano dall'assessore e dai tecnici competenti. Bruscoli chiedeva di realizzare una struttura, non impattante fra i due porti, nell'area dell'ex rimessaggio delle barche, che resta al momento ferma e degradata. E' vero che ci sono questioni di ordine anche demaniale da risolvere, ma nulla credo, che non possa essere fatto. Basterebbe creare un lotto unico d'intervento fra il lotto demaniale e porzioni di proprietà comunale, che ora invece sono frammentate».

Letizia Francesconi

