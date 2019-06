Al volante dell'auto impazzita e non ha mai avuto la patente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TRAGEDIAPESARO È indagato per omicidio stradale plurimo e lesioni colpose, Marco Orazietti, domenica al volante dell'auto che ha provocato la morte di tre persone. Al vaglio del procuratore Narbone le possibili aggravanti legate allo stato di sobrietà del 31enne, ricoverato in prognosi riservata a Torrette, sul quale gli esiti degli esami tossicologici diranno la verità. L'inchiestaLe indagini stanno ricostruendo anche le fasi precedenti il disastro, in particolare cosa Orazietti, abbia fatto e dove si sia recato prima di mettersi al...