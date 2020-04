Al via studio immunologico Test sul personale sanitario

LO SCREENING

PESARO Avanti tutta con i test sierologici. La Regione ora spinge sull'acceleratore dello studio epidemiologico da realizzare sul personale socio sanitario alle proprie dipendenze. Si tratta di una popolazione di oltre 20mila persone, una parte della quale è sulla prima linea delle cure anti Covid. Le Marche hanno dato la propria disponibilità al Governo per lo screening che sarà sviluppato sul piano nazionale, su 150mila persone rappresentative della popolazione complessiva per rilevarne il grado di immunizzazione, ma al tempo stesso sviluppa con risolutezza la propria sperimentazione.

Dissenso malcelato

Questa è la seconda frizione palese tra la Regione e il Governo sulla gestione dell'epidemia, non eclatante come lo scontro sulla chiusura delle scuole di fine febbraio, con decisioni reciprocamente sconfessate da premier e governatore, che aveva visto Ceriscioli intuire prima e attuare meglio la misura per contenere un focolaio infettivo che già covava a Pesaro. Il suo successivo sviluppo, per la virulenza che ha travolto l'organizzazione delle strutture ospedaliere sul territorio provinciale, ha tacitato ogni coda polemica. Ma il vertice della sanità marchigiana ha mal sopportato sulla questione degli esami sierologici la lentezza degli organismi centrali, che invece di scriminare e validare rapidamente i test prodotti dall'industria farmaceutica (200, basati su metodiche diverse, quelli rilevati dall'Organizzazione mondiale della sanità) si sono limitati a invitare le Regioni a non procedere per proprio conto, fino all'annuncio di pochi giorni fa della sperimentazione nazionale. Un dissenso a cui ha dato voce Ceriscioli venerdì scorso, rivelando che le Marche si sono dovute muovere da sole dopo aver atteso a lungo una risposta dal livello centrale.

Il personale in prima linea

Lo screening immunologico inizia dal personale (medici, infermieri, operatori socio sanitari) impegnato negli ospedali Covid. La scorsa settimana sono stati sottoposti al test gli operatori dell'azienda Ospedali riuniti di Torrette di Ancona. Questa settimana è la volta dell'azienda Marche Nord. Poi si passerà all'Asur. A Pesaro tra oggi e domattina si testerà il macchinario per le analisi e si formerà il personale. I primi esami, se non ci saranno intoppi, sono previsti tra domani pomeriggio e mercoledì. La Regione adotta un test quantitativo, con prelievo venoso (non l'esame cromatografico che analizza una goccia di sangue del polpastrello). La tecnica è quella della chemiluminescenza, che si ritiene abbia un errore statistico più basso (non superiore al 5%). Il test permette di rilevare gli anticorpi del virus, ovvero la presenza nel sangue delle immunoglobuline, indice di una risposta dell'organismo al Sars-CoV-2. Le cosiddette IgM (immunoglobuline di tipo M) indicano un'infezione in atto, le IgG (immunoglobuline di tipo G) un'infezione passata. La presenza e la combinazione dei due tipi di anticorpi forniscono indicazioni sull'esposizione al virus e l'infettività del soggetto, ma informazioni che allo stato delle conoscenze scientifiche non sono sicure per il coronavirus e devono essere perfezionate incrociandole con quelle sulla sintomatologia presente e passata del soggetto e con l'esecuzione di tamponi faringei. Per i sospetti casi infettivi la Regione ha predisposto una procedura di esami successivi. Per il Covid-19 non è confermato se le IgG garantiscano l'immunizzazione da possibili nuove infezioni, come avviene con gli altri virus.

Lorenzo Furlani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

