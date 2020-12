Al San Decenzio è caccia al cliente «Sogniamo la ressa alle bancarelle»

IL COMMERCIO

PESARO La zona arancione riporta anche il mercato settimanale, «ma siamo esausti, speriamo di tornare alla normalità il prima possibile», dicono gli ambulanti. Nei tre giorni consecutivi della zona arancione a cavallo tra le zone rosse di Natale e Capodanno, che scadranno oggi, il decreto Natale ha consentito la riapertura non solo dei negozi, ma anche dei mercati cittadini. Ieri mattina è tornato il mercato al San Decenzio, che in realtà non si è mai interrotto visto che la settimana scorsa si era tenuto in zona ancora gialla.

Periodo duro

«Siamo a lavorare, sperando che venga qualcuno come cliente, perchè in quest'ultimo periodo è stata veramente tosta, dura - ha detto ieri di prima mattina il portavoce degli ambulanti Valerio Tamburini - Abbiamo questa opportunità di sfruttare il mercato la prossima settimana, che sarà lunedì prossimo, 4 gennaio, al posto del 5, così da poter rientrare in zona arancione, evitando la zona rossa e quindi il blocco delle attività. Le istituzioni come l'Amministrazione comunale ci stanno dando una mano, speriamo adesso che la gente venga a trovarci e che la nostra clientela non ci abbandoni, stimo soffrendo in maniera particolare questa crisi economica che colpisce anche noi». Ieri mattina Tamburini e Giovanni Rinaldi dell'Anva Confesercenti, hanno sistemato all'ingresso del San Decenzio un cartello che indicava proprio la variazione di data per il primo mercato dell'anno (non il consueto martedì che la prossima settimana cadrà nella zona rossa dei prefestivi dell'Epifania, ma anticipato al lunedì). «In questo mercato ci sono spazi enormi - continua Tamburini - Abbiamo rispettato tutte le regole. San Decenzio è un'area molto vasta, e i clienti sono veramente bravi, si comportano bene, noi manteniamo le distanze, gel, cartellonistica. Ci stiamo attrezzando anche per avere una merca ancora più di qualità». Che cosa vi augurate per il 2021? «Speriamo che i vaccini siano tempestivi, che si possa ritornare alla normalità in tempi non troppo lunghi. Siamo stanchi, pagamenti a non finire e pochissimi incassi. Speriamo in una buona ripresa, quello che ci manca è la gente che affolla i mercati. Supermercati e negozi o banchi di alimentari stanno lavorando in maniera eccezionale, visto che le persone stanno molto a casa, ma articoli come le scarpe o l'abbigliamento e ancora altri prodotti sono in notevole regresso». Intanto ieri mattina durante il servizio di controllo la polizia locale ha proceduto ad allontanare un ambulante pakistano che aveva il banco nella zona dei campi da basket. Le modalità organizzative favorivano assembramenti e non aveva le idonee misure di sicurezza. Verbale di 400 euro e allontanamento.

