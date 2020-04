Al Miralfiore monumento alle vittime

L'INIZIATIVA

PESARO Nella piazza del parco Miralfiore verrà intitolato un monumento dedicato alle vittime del Coronavirus e agli eroi del San Salvatore, che stanno combattendo in prima linea contro il virus. Lo ha annunciato il sindaco Matteo Ricci ieri mattina in piazza del Popolo, davanti al municipio, nell'omaggio ai deceduti e nel ringraziamento agli operatori sanitari. Bandiere a mezz'asta in Comune e minuto di silenzio, poi la preghiera dell'arcivescovo di Pesaro Piero Coccia. Presenti alla cerimonia, il presidente del consiglio comunale Marco Perugini, il vicepresidente dell'assemblea Dario Andreolli e il consigliere regionale Andrea Biancani. L'inaugurazione del monumento al Miralfiore verrà fatta «appena sarà consentito: Pesaro non si dimenticherà di loro - ha detto Ricci - Ad oggi quasi 12mila vittime in tutto il Paese, 273 nella provincia e tante in città. Un numero impietoso, che si porta dietro un dolore infinito e atroce sofferenza. Specie dei familiari, che non possono neanche salutare i loro cari, né piangerli ufficialmente con il funerale. Nessuno di noi avrebbe pensato di parlare a una piazza vuota. Si tratta di un passaggio storico: un nemico invisibile ha fermato il mondo, il nostro Paese è stata la prima democrazia occidentale ad affrontare questa sfida inedita». Continua il sindaco: «Il virus si sconfigge con la responsabilità, con l'intelligenza e la collaborazione. Grazie ai pesaresi che si stanno comportando in modo responsabile e disciplinato. Forze dell'ordine, esercito e polizia locale stanno facendo un lavoro straordinario per i controlli. Dovremo stare a casa fino a Pasqua».

