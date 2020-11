AL LAVORO PER POTENZIARE ALTRI BLOCCHI OPERATIVI A PESARO E A FANO

LA SANITÀ

PESARO Medici, farmacisti, infermieri, operatori socio-sanitari fatevi avanti: l'Azienda ospedale riuniti Marche Nord vi sta cercando per fronteggiare in forze e senza carenze di personale la nuova fase dell'emergenza che presenta numeri in costante crescita e con gli ospedali tornati ad accogliere in modo marcato i pazienti Covid. Pubblicato ieri il bando di Marche Nord è una maxi operazione per reclutare personale integrativo e affidargli incarichi di collaborazione. La ricerca riguarda diverse figure professionali medico-sanitarie a tutti i livelli.

Come funziona

Un provvedimento speciale così viene definito dall'Aormn diretta da Maria Capalbo e che si rifà alla determina del marzo scorso legata all'emergenza Covid nazionale: nel dettaglio si cercano collaborazioni che saranno a tempo determinato. Gli incarichi avranno una durata di sei mesi e comunque aper tutta la durata dello stato di emergenza. Volutamente Marche Nord non indica i numeri di quanti medici, infermieri e tecnici prevede di assumere. E' un bando aperto, senza scadenza e quanti aderiranno alla chiamata presteranno la loro collaborazione professionale sulla base di quanto personale effettivamente l'ospedale si troverà ad avere necessità, di pari passo all'aumento dei ricoveri nei reparti Covid. Chiaramente gli interessati dovranno dare disponibilità ad operare nelle sedi di Marche Nord. L'elenco dei professionisti da reclutare comprende nello specifico medici specialisti e specializzandi, farmacisti e biologi specialisti, tecnici di laboratorio, ed ancora infermieri e operatori socio sanitari.

La prima fase

Fra i medici si cercano specialisti in anestesia e rianimazione, malattie infettive e medicina interna. Possibile anche il rientro in servizio di sanitari in quiescenza, compresi medici di Marche Nord, attualmente in pensione. Del resto nella prima emergenza di marzo-aprile scorsi l'azienda ospedaliera, che si era trovata a corto di professionisti, per trattare la gravità e la mole dei casi che l'aveva investita aveva richiamato alcuni medici andati in pensione da pochi mesi. Ora con questo bando potranno rientrare ex medici, che non hanno però compiuto i 70 anni di età per medicina d'urgenza, chirurgia, malattie infettive, medicina interna e pneumologia. Ma fra i medici pensionati non sono in elenco medici biologi del laboratorio analisi. Emergenza-urgenza: non è questo l'unico bando in uscita. I tecnici dell'ufficio personale dell'Azienda ospedaliera stanno lavorando anche al potenziamento del blocco emergenza-urgenza al San Salvatore e al Santa Croce di Fano.

I fronti aperti

Alcuni operatori sanitari interni, anticipano l'impegno di Marche Nord per un altro bando destinato a coprire il fabbisogno della medicina d'urgenza, rivolto alla ricerca e all'assunzione di medici, che nei due poli ospedalieri, serviranno a coprire le carenze già segnalate, e verranno impiegati in sostituzione dei pensionamenti nei due Pronto soccorso. Già in periodo pre Covid era evidente la carenza fisiologica e strutturale con pochi medici specializzati nell'urgenza. Di pari passo al nuovo bando uscito ieri e all'annuncio del potenziamento dell'emergenza-urgenza, prosegue il percorso delle stabilizzazioni, e dopo il pressing delle parti sociali Marche Nord sta chiamando infermieri e operatori socio sanitari con i requisiti richiesta per la firma del contratto di stabilizzazione a tempo indeterminato. Le parti sociali, osserva Vania Sciumbata referente Fp Cgil per il comparto sanità, si dicono soddisfatte per la celerità di questi provvedimenti, prima dell'acuirsi dell'epidemia. «Sono stati ascoltati anche gli ultimi appelli sulla partita delle stabilizzazioni commenta il bando che prevede di stabilizzare infermieri e Oss, è stato infatti suddiviso in due filoni e viene data la possibilità a chi ha i requisiti, di presentare domanda entro il 13 novembre , poi il secondo step entro il 31 dicembre». E' così dunque, rafforzando il personale, e concludendo i lavori da ultimare per il potenziamento dei reparti, che ci si prepara ad affrontare l'aumento di ricoveri conseguenza del contagio.

Letizia Francesconi

