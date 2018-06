Air show, il lungomare si blinda Non più di 5.200 nella zona clou

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'EVENTOPESARO Una domenica di passioni ma anche di passione per chi si dovrà spostare tra centro e mare. Le Frecce Tricolori calamitano la giornata che ruota tutto al grande show con il clou fissato per le 18 ma che inizierà alle 16. Per garantire la sicurezza ed evitare rischi difficili da gestire per uno spettacolo che porterà sul lungomare oltre 30mila presenze, Prefettura e Questura in concerto con l'organizzazione, hanno messo in atto un piano ben dettagliato per garantire un accesso controllato e un deflusso regolare.Misure...