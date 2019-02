Aggressioni al Pronto soccorso telecamere contro l'emergenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I NODIPESARO I presidi di Pronto soccorso non si trovano ad affrontare ogni giorno solo il problema di un organico insufficiente, ma subiscono sempre più spesso anche episodi di aggressione: diverbi che coinvolgono pazienti, operatori e medici e che spesso rischiano di sfociare in spiacevoli episodi di aggressione verbale e talvolta anche fisica. Ovviamente anche i Pronto soccorso degli ospedali San Salvatore e Santa Croce non fanno eccezione.Il bottone d'emergenza«Sono sempre più frequenti episodi di scontento che sfociano spesso anche in...