Adriabus riparte con 4 mezzi in più e oltre 20 steward

PESARO Potenzia uomini e mezzi, Adriabus. La società di trasporti arriva con i compiti già fatti all'appuntamento del 15 settembre. Per il primo giorno della riapertura delle scuole, nel parco mezzi, già ci sono quattro autobus pronti a potenziare le linee più affollate e, a terra, ben 20 steward anti-assembramento. La società consortile di trasporto pubblico della Provincia di Pesaro e Urbino ha fatto tesoro dei problemi dell'anno scorso e arriva più che preparata ma il direttore Massimo Benedetti avverte: «Noi facciamo la nostra parte, ma tutto alla fine è comunque riposto sul senso di responsabilità di ogni utente».

«Dati alla mano spiega il dirigente ci siamo interrogati come gestire meglio il flusso dei passeggeri e come offrire un servizio di trasporto pubblico sicuro ed efficiente in particolare negli orari di entrate e uscite delle scuole, che sono le fasce orarie che comportano maggiori criticità. Pertanto, già nei mesi precedenti, abbiamo valutato l'acquisto di altri quattro mezzi portando il parco da 307 autobus a 311. Andranno a dare sollievo lì dove le linee sono più congestionate». Ossia lì dove la domanda di mobilità incalza come gli spostamenti sulla costa tra la Romagna e Pesaro, o tra le città costiere di Pesaro e Fano, tra Pesaro e Urbino e la direttrice Fano-Fossombrone. Sui 10,4 milioni di km all'anno percorsi, 2 milioni rispondono alla richiesta di mobilità scolastica e ben 3 milioni di km sono del trasporto locale urbano. Potenziare la rete, tuttavia, impone anche in questo delicato momento epidemiologico di vigilare meglio sul rispetto delle norme anti-contagio e su come gestire meglio gli assembramenti. Perché se le entrate e le uscite hanno orari scaglionati, gli studenti si ritrovano insieme alle fermate. «Come società di trasporti interviene Lara Ottaviani, presidente di Adriabus siamo al tavolo tecnico di coordinamento scuola e trasporto pubblico della Prefettura e seguiamo attentamente tutte le direttive. Come l'anno scorso, confermo che ci saranno le fermate aggiuntive e abbiamo fatto un ulteriore sforzo per reperire alcuni mezzi aggiuntivi». E anche un supporto operativo per la vigilanza. «Venti steward entra nel merito il direttore - avranno il compito di ricordare con la loro presenza le regole elementari di prevenzione del contagio ma anche di prevenire situazioni di affollamento. Saranno facilmente riconoscibili poiché hanno gli uniformi dei vigilantes». Dieci fanno parte del personale dipendente di Adriabus e dieci esterni. Il servizio aggiunto costerà solo per l'esercizio 2021 intorno ai 30mila euro. Risorse umane che saranno dislocate nei punti più caldi della rete lì dove c'è maggiore densità di utenti e saranno affiancate dai vigili urbani. Misure che però non andranno ad influire sulla capienza reale dei mezzi.

«Il numero di persone è determinato dalla carta di circolazione ricorda Benedetti . Quindi, se il mezzo è previsto per un determinato numero di persone, è l'80% di quel numero che Adriabus dovrà rispettare. Il che significa che nell'autobus non ci potrà essere il solito metro usato per il distanziamento ed impone da parte di ogni utente di sentirsi responsabile della propria sicurezza ma anche di comportarsi per tutelare quella della collettività e di essere attenti ad indossare la mascherina ed igienizzarsi le mani». Adriabus trasporta ogni anno 12 milioni di persone, in pratica, ogni giorno viaggiano sui suoi autobus quasi 33 mila utenti.

Véronique Angeletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

