«Adesso portiamo Rossini e il Rof in tutto il mondo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'APPUNTAMENTOPESARO Dalla prima edizione del Buon compleanno di Rossini, nel 2016, a quella del 2020, passando per il riconoscimento di Pesaro Città della Musica e le celebrazioni del 150esimo di Rossini: Andiamo a giubilar. Il Viaggio di Rossini 2016/2020: l'inizio, l'arrivo, la ripartenza, in programma sabato alle 18, all'Auditorium Pedrotti, non è solo un'occasione per raccontare quanto si è realizzato su Rossini, ma si apre a quanto c'è da fare nel futuro della città che sarà sempre più connotata, anche nella sua geografia, dal...