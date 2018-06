Adesso bisogna elaborare il lutto ma c'è chi spera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI SCENARIPESARO Il Cda della Lega dovrà consegnare alla Fipav l'elenco delle aventi diritto ai campionati di A1 e A2, con relativi documenti entro il 14 luglio. Difficile immaginare colpi di scena come richieste di riammissione e deroghe, anche se la stima che la Federazione nutre nei confronti di Pesaro è grande. Per riprovarci, servirebbero soldi e risposte positive di aziende che, ad oggi, non ci sono (ma qualche contatto ancora aperto esiste). Il budget previsto sarebbe stato di un milione di euro e la (ex) MyCicero non era riuscita a...