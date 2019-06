Addio sigaretta in riva al mare le spiagge saranno smoke free

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ORDINANZAPESARO Una boccata di fumo a riva, o con i piedi a mollo nell'acqua, facendo quattro chiacchiere con gli amici. E magari finita la sigaretta, il mozzicone spento sotto la sabbia, per il quale ci potrebbero volere fino a 12 anni per decomporlo. Tutto questo sta per finire anche a Pesaro. La notizia non è ancora ufficiale, ma l'indiscrezione trapelata ieri dal Palazzo, è supportata da un'ordinanza praticamente già pronta, sulla quale manca solo la firma. Che potrebbe arrivare oggi o domani, o comunque a brevissimo. La missionNella...