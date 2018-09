Addio alla micropiscina La chiusura è definitiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOPESARO Presentate 500 firme per tentare di tenere aperta la micropiscina un altro anno, ma il Comune ha le mani legate. «La proprietà non è nostra, se i locali non vengono liberati, rischiamo una denuncia da Cassa Depositi e Prestiti». Decisione irremovibileLa micropiscina di viale della Vittoria non riaprirà più. E' quanto emerso ieri, in maniera chiara, nel corso di un incontro in Sala Rossa, al quale hanno partecipato diversi utenti dell'impianto sportivo, convocati, «seppur senza un'esplicita richiesta di incontro», come ha...