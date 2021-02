ACQUALAGNA La capitale del tartufo non poteva che fare l'en plein di golosi e buongustai in questo primo fine settimana giallo. Seppur nei limiti imposti dal Covid e dunque con i posti drasticamente ridotti, Marina Giacomel del Ristorante La Ginestra al Furlo è soddisfatta del viavai di clienti del weekend appena trascorso. Come lo sono stati i ristoranti nel cuore della cittadina di Acqualagna. «Purtroppo osserva lo chef Samuele Ferri dell'Osteria del Parco siamo stati costretti a rifiutare tante persone. Mia moglie Marta ha avuto quell'ingrato compito oltre a quello di vigilare sulla sala. Però avverte - non dobbiamo farci illusioni, questo non basta». Impegnato nel direttivo di Ristoritalia, il movimento spontaneo di ristoratori nato durante il lockdown che, oggi, conta centinaia di soci in tutta l'Italia Centrale, Samuele non vuole che l'euforia di questi due giorni dia una falsa immagine dell'odierna situazione. «Febbraio ricorda è un mese in cui di solito si lavora poco. L'impennata di questo weekend è la risposta ad una lunga permanenza a casa e alla voglia di uscire della gente. Ma, per il bene dell'economia, il nostro settore deve ricominciare a lavorare. Non solo per i nostri bilanci ma perché la nostra attività di chef è a servizio di tantissime piccole aziende dell'agroalimentare. Salumifici, caseifici, birrifici, cantine che si sono strutturate proprio per rifornire la ristorazione non possono trovare vie alternative rischiando quindi, senza di noi, di sparire e, con loro, rischiano di scomparire usanze e prodotti tipici». Ha una visione pragmatica di quello che potrebbe essere l'immediato futuro: «Campagne informative e di sensibilizzazione per rendere sempre più consapevole la gente di come comportarsi e frequenti azioni di controllo delle forze dell'ordine anche all'interno dei locali».

