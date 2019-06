Abusivi del commercio prima stangata d'estate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTROLLIPESARO Guerra al commercio abusivo a suon di ordinanze e controlli, ma il gusto di un acquisto a prezzo conveniente e soprattutto trattabile, dove la maestria del mercanteggiare premia i migliori, è una tentazione che serpeggia tra la maggioranza dei bagnanti. E in epoca di economia globale se esiste la domanda non può mancare l'offerta.A colpo sicuroCosì ogni volta in cui scattano i controlli le forze dell'ordine vanno a colpo sicuro, come è accaduto ieri mattina in viale Trieste. Il luogo è un classico: la spiaggia che si...