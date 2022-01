URBINO Un tris di maschietti a cavallo tra il 31 dicembre e il primo gennaio, è venuto alla luce nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, fiore all'occhiello dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino grazie al primario Leone Condemi, a tutta l'equipe di ginecologi, pediatri rianimatori, infermieri, ostetriche e direzione. L'ultimo nato, alle 18.39, del 31 dicembre si chiama Samuel e pesa 3 chili e 80 grammi. Il parto di Giulia è stato assistito dalla zia, l'ostetrica Flavia Allegretti (nella foto). Quest'ultima, in pensione, è tornata a lavorare in reparto causa la grave carenza di personale ostetrico con un contratto fino a fine anno fatto dall'azienda grazie al direttore Romeo Magnoni, sempre molto attento al nosocomio ducale, il quale ha permesso questo rientro dei pensionati. Guarda caso per l'ostetrica Allegretti, dunque, l'ultimissimo parto, a meno che non ci sia un ulteriore rinnovo del contratto (mai dire mai), è stato proprio quello del pronipote Samuel. Il primo nato dell'anno, sempre un maschietto, è stato partorito alle 04.21 da una mamma nigeriana residente a Fermignano. Essendo nato dopo 32 settimane e 6 giorni con cesareo e pesando solo 2.190 grammi il piccolo è stato trasferito al Salesi. Entrambi mamma e bambino stanno, comunque, bene. Altro nato il 1 gennaio, ma questa volta alle 11.41, pesa ben 3.560 grammi. Il reparto di Ostetricia e Ginecologia di Urbino ha eseguito 616 parti in un anno. Considerato che 12 donne erano positive al Covid e sono state trasferite a Pesaro i parti sarebbero stati 628 come l'anno precedente. Infine da segnalare che l'ultimo nato a Rimini è Yuma, maschietto di 3,980 chili, nato da coppia di Gabicce, venuto alla luce alle 23.37.

