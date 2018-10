«A Sottomonte per l'estate 2019 nuove regole»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASUS BELLIPESARO Gli episodi di vandalismo, che si sono verificati anche nelle ultime settimane sono un problema che trascinato per tutta l'estate, legato a ragazzi, spesso minori, che in preda all'alcol hanno danneggiato stabilimenti o altre strutture di arredo urbano, prima lungo l'arenile libero di Sottomonte e poi di recente in viale Nazario Sauro. «Il problema è di tipo culturale e civico - ricorda fra gli altri anche l'assessore Enzo Belloni - il messaggio deve essere rivolto soprattutto alle famiglie di questi ragazzi, che hanno...