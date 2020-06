A San Decenzio per l'area sosta ci vorrà ancora un altro anno

PESARO In Comune si va avanti con l'operazione urbanistico - commerciale per realizzare il parcheggio di fianco al cimitero a servizio del cimitero del San Decenzio e del mercato settimanale. Proprio in questi giorni gli uffici comunali hanno dato il via libera allo schema di contratto per la vendita di uno dei due lotti, a destinazione terziario, lungo l'interquartieri. La ditta Tecno Costruzioni si è aggiudicata il bando per realizzare l'area di sosta di via Mirabelli, con parziale cessione di beni immobili. L'intervento per il nuovo parcheggio ha una durata stimata di otto mesi, ma per completare tutta l'operazione, ci vorrà circa un altro anno. Prima la Fme trasferisce l'attività nella nuova area, poi si farà il parcheggio. Insomma se ne riparlerà per la tarda primavera, estate 2021. La Fme, a questo proposito, sta effettuando i lavori lungo l'interquartieri. La sua parte di proprietà in via Mirabelli, viene ceduta al Comune senza oneri per l'ente pubblico. Questo, in quanto nella convenzione stipulata tra le parti, è previsto che la Fme edifichi lungo l'interquartieri senza l'aggravio delle opere di urbanizzazione. Nell'aggiudicazione del bando per il parcheggio del cimitero, a carico dell'azienda affidataria, le opere di urbanizzazione nell'area di via Pertini, tra illuminazione, verde, arredi. Un valore complessivo delle opere di urbanizzazione di 350 mila euro, sull'importo dei lavori aggiudicati di 672 mila euro. Il costo dell'intervento davanti al San Decenzio, viene coperto con la cessione di un terreno edificabile di fianco a quello della Fme in via Pertini, del valore nella base dell'asta di vendita di di 694 mila euro, rialzato dalla ditta del 18% circa, fino a 825 mila euro. Il nuovo parcheggio, attesissimo dagli ambulanti del San Decenzio, che lamentano la carenza di posti per le vetture nei giorni di mercato, garantirà la sosta di circa 200 auto.

