A Mms un riconoscimento europeo per le scelte a favore dell'ambiente

LA PERFORMANCE

PESARO A Marche Multiservizi confermato il riconoscimento europeo Emas. Non è un semplice bollino, non è una targa, ma il riconoscimento dell'impegno volontario di una organizzazione che è determinata a valutare e migliorare le prestazioni ambientali e pronta a mettere a disposizione del pubblico le informazioni sulla propria gestione ambientale.

Politiche di qualità

Da sempre Mms ha adottato una propria politica di qualità, sicurezza e ambiente con l'ottenimento di diverse certificazioni, dalla ISO 14001:2015 alle recente SA 8000:2014. In tale ambito, ha ottenuto nei giorni scorsi la conferma della registrazione Emas, un sistema comunitario di ecogestione impegnativo e sottoposto ad un controllo esterno (audit) che ne certifica l'efficacia. Un percorso che parte dall'azienda, ma che vede anche il coinvolgimento di un organismo di certificazione accreditato, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del Comitato Ecolabel ed Ecoaudit.

Ad oggi sono solo 996 le organizzazioni registrate su tutto il territorio nazionale. Di queste 128 sono amministrazioni comunali e 868 imprese. Mms ha scelto di far parte di questo gruppo di imprese e di avere ottenuto il prestigioso riconoscimento fin dal 2015, anno della prima registrazione. Un percorso iniziato per gli impianti di smaltimento di Cà Asprete a Tavullia e Cà Lucio a Urbino, ma poi esteso, con un impegno costante, a tutta la Funzione Ambiente di Mms.

Da allora la registrazione Emas significa impegno organizzativo ed investimenti necessari a mantenere sempre alta l'attenzione sugli obiettivi ambientali posti e sul miglioramento dell'impatto ambientale. Per raggiungere il risultato è necessario essere focalizzati sul contenimento e la riduzione degli impatti tra i quali: emissioni atmosferiche, scarichi idrici, consumi di materie prime, produzione di rifiuti. Tutto ciò a garanzia dei cittadini e del territorio in cui Mms opera. Per questo si elaborano report e documenti che vengono messi a disposizione del pubblico affinché ciascuno possa valutare con la massima trasparenza come la sostenibilità dellattività sia non solo dichiarata ma anche attuata nell' impegno quotidiano.

L'ad orgoglioso

«Sono orgoglioso di questo ulteriore prestigioso riconoscimento ha commentato l'amministratore delegato, Mauro Tiviroli frutto dell'impegno delle donne e degli uomini che lavorano in azienda. La sostenibilità ambientale e l'impegno alla riduzione degli impatti della nostra attività sono da anni principio ispiratore per Mms che continuerà ad impegnarsi per il miglioramento delle performance ambientali».

