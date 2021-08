A Levante gli albergatori hanno fame di parcheggi «Più posti al Santa Marta»

LA SOSTA

PESARO Bene la possibilità di far sostare i turisti che pernottano negli alberghi di Levante sul retro del parcheggio del Santa Marta, ma per gli albergatori si tratta di una soluzione stagionale tampone in attesa di interventi più strutturali. E con una richiesta migliorativa già da avanzare. Ad un mese dall'accordo raggiunto fra Apa hotels, Pesaro Parcheggi e Amministrazione, i titolari delle strutture ricettive, che chiedono per la stagione 2022 uno sforzo in più, implementando il numero di posti auto da riservare agli hotel. Questo perché allo stato attuale, la condizione posta dall'Amministrazione per usufruire di permessi di sosta riservati ai propri clienti, tiene conto del numero delle camere e delle dimensioni del singolo albergo.

La sosta

Dal 17 luglio con il pass rilasciato dall'hotel, i vacanzieri possono usufruire dei posti auto ricavati nello spazio del Santa Marta. «Ci auguriamo che l'accordo fra Apa, Santa Marta, Pesaro Parcheggi, venga rinnovato anche per il prossimo anno commenta Alfio Duca dell'hotel Astoria la nostra clientela ne trae beneficio, e aiuta in particolare quelle strutture più carenti di garage o con scarsa possibilità di stalli riservati nelle vie laterali del lungomare». Il problema di fondo, come fa notare il conte Nani Marcucci Pinoli dell'Alexander, resta sempre la carenza generalizzata di parcheggi fra mare e centro. L'obiettivo è potenziare allora le aree di sosta a beneficio di hotel e attività economiche. «L'area del Santa Marta entra nel merito seppure ha richiesto un contributo economico da parte di noi albergatori per un numero di posti limitati rispetto alla superficie potenziale, ha rappresentato di certo una prima soluzione e un'opportunità. Dall'altro lato, va però evidenziato che dai 3 ai 6 posti auto per ogni hotel riservati sulla base del numero di camere o comunque del flusso medio di clientela, sono pochi nel periodo clou di una stagione. Guardando alla prossima estate, chiederò all'Amministrazione di consentire una sosta riservata anche per scooter e moto, che rispetto ai clienti che arrivano in auto, possono raggiungere più agevolmente l'area del Santa Marta. Solo in tal modo si darebbe finalmente risposta alla sosta impropria e spesso selvaggia degli scooter di giovanissimi e di moto, proprio fra l'ingresso all'Alexander e al vicino hotel Nautilus, liberando in questo modo tutto lo spazio che dall'ultimo tratto del torrente Genica arriva al confine con la spiaggia, al di là del tratto della ferrovia. Va ricordato, che la funzionalità di questa area di sosta è legata alla condizione di diversi colleghi con pochissimi posti auto concessi dal Comune nelle vie parallele, ne sono un esempio le due strutture di Filippetti, dal momento che in questo tratto terminale del lungomare di Levante, la maggior parte degli spazi liberi sono stati destinati proprio alla sola sosta dei motocicli».

Infine per il titolare dell'hotel Gala, i parcheggi sono il problema di sempre e ancora irrisolto di tutta la zona mare, dove lo sfogo è limitato. «Si chiede una modifica agli accordi sottoscritti per la sosta al Santa Marta il mio hotel per esempio ha scelto di non fruire dell'opportunità, dal momento che sulla base delle dimensioni sarebbero stati riservati non più di due posti auto. Del resto, c'è ampia possibilità di aumentare la dotazione degli stalli, tanto è ampia la superficie interna ed esterna alla scuola».

Ipotesi

«Per di più - prosegue - alle 20 l'area viene chiusa, e ciò limita le possibilità di movimento per i turisti, che magari la sera vorrebbero spostarsi da Pesaro per cenare fuori città o nell'entroterra. Anche nel tratto iniziale di Levante, parcheggiare è difficile. Di fronte al Gala per esempio ci sono posti gratuiti è vero, ma non riservati all'hotel e siamo costretti continuamente a spostare o parcheggiare le auto dei nostri clienti. Ogni volta poi che si libera un posto, ci sono già in attesa almeno altre tre auto, e capita che anche il cliente in arrivo non trovi più posti liberi fin dal mattino».

