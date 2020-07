A Gradara bungalow e fattoria didattica

GRADARA Modifica il suo piano regolatore generale, il Comune di Gradara e adotta una visione di sviluppo basata sulla fortissima vocazione turistica del borgo, ma in armonia con l'alto valore ambientale del suo paesaggio. Pertanto cambia le carte in tavola e, con il supporto tecnico dell'architetto Tiziana Gallo, ridisegna l'area di via Monte Formica. Mette i suoi pregi a servizio dell'accoglienza dei camperisti, per delle attività didattiche e pure ricreative. Insomma ne fa un'area modello che tutela il green, crea posti di lavoro e apre nuove prospettive. Tutto si concentra sul cambiamento della destinazione d'uso della zona di via Monte Formica che, da area residenziale, pur rimanendo un pregiato parco naturale, ospiterà un'area camper, bungalow, una fattoria didattica con pet therapy ed attività cinofile, attrezzature sportive, un percorso vita e riduce i mq destinati al residenziale dai 4mila previsti nel Prg a 1495 mq. Il progetto s'iscrive nella scia del programma Edifici intelligenti sviluppato per la città di Fano dall'architetto Tiziana Gallo, tra i massimi esperti di paesaggistica e di eco-sostenibilità in Italia. «Il progetto commenta - si fonda sul consumo di suolo zeroe l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici». In sintesi è creare un'area a basso impatto ambientale. Tra gli interventi, previsti la riqualificazione energetica di edifici pubblici, la realizzazione di piccole costruzioni passive, un sistema di illuminazione gestito da remoto; l'utilizzo del materiale calce canapa per i tamponamenti e struttura in legno dalle altissime prestazioni igroscopiche e termiche, di sistemi di ventilazione naturale e delle energie rinnovabili con il fotovoltaico. Ovviamente nell'area privilegiata la mobilità sostenibile e programmato un fitto piano di rimboschimento per la mitigazione ambientale, ridurre il rischio idrogeologico e tutelare i versanti. Anche nella sua realizzazione, il progetto ha un format diverso. A breve, un bando per la concessione ai privati dell'area pubblica, che, in cambio della concessione dell'area, dovranno realizzare l'intervento. L'affitto sarà proporzionale agli incassi.

