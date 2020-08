A Ferragosto era stato rimosso il chiringuito non autorizzato

PESARO Lo stato dell'arenile della spiaggia di Fiorenzuola di Focara, la perla del San Bartolo, da settimane ormai era sotto gli occhi di tutti, compresi i bagnini della cooperativa di salvataggio e del gestore del chiosco di food truck in concessione. La distesa di capanne, lato Gabicce e Pesaro, settimana dopo settimana, soprattutto nelle serate del weekend si moltiplicava. Sotto grossi tronchi e legni fissati anche con chiodi e materiali di fortuna, si ritrovavano non solo bagnanti del giorno ma quelle capanne venivano usate da giovani e non solo, per passare la notte e bivaccare in spiaggia, considerate come riparo fai da te, che si confondevano fra i pochi ombrelloni, teli da mare e qualche brandina presa a noleggio. Solo poche settimane fa, proprio l'operatore del servizio di salvataggio, aveva notato fra i bagnanti chi issava una delle tante capanne ammucchiando legni sparsi e fissando tutti i tronchi con l'avvitatore, che aveva con sé. Ormai da anni è diventata consuetudine vivere e fruire in modo selvaggio e senza controllo l'arenile di Focara. L'anno scorso un intervento simile era avvenuto attorno a Ferragosto e poco dopo era stata abbattuta la baracca realizzata con legname e tronchi portati dal mare che ignoti bagnanti avevano realizzato. I bagnanti la usavano come punto di ristoro e nel tempo l'avevano abbellita con panche (sempre realizzate con scarti del legno), conchiglie e pietre. Qualcuno vi aveva issato anche una bandiera italiana e vi aveva scritto chiringuito. Ma per la capitaneria si trattava di un manufatto comunque abusivo per quanto simpatico.

